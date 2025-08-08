Sucesos

Lo que hallaron en un estero dejó alarmados a sus vecinos

Las autoridades judiciales hicieron las investigaciones en Pueblo Redondo, en Chacarita, Puntarenas

Por Alejandra Morales

El cadáver de un hombre de apellido Gutiérrez, de 47 años, fue encontrado por varios vecinos de Pueblo Redondo en Chacarita, Puntarenas.

El OIJ recibió la alerta a las 7:23 a. m. de este viernes 8 de agosto, cuando los lugareños alertaron del hallazgo de un cuerpo que estaba boca abajo en este sector.

El caso más reciente en Puntarenas ocurrió al amanecer de este domingo cuando un vecino de Ciudadela Veinte de Noviembre vio humo salir cerca del estero y al acercarse halló el cuerpo ardiente de una persona no identificada aún. Foto: Cortesía.
Las autoridades judiciales hicieron las investigaciones en Pueblo Redondo en Chacarita, Puntarenas. Foto: Ilustrativa

Al sitio llegaron autoridades de Fuerza Pública y del OIJ, quienes encontraron el cuerpo en una zona con mucho barro, estaba fuera del agua.

La víctima solo llevaba puesto una pantaloneta, a simple vista no se le notaban heridas; sin embargo, los lugareños quedaron con dudas de lo que le habría ocurrido a Gutiérrez.

El cuerpo fue levantado y llevado hasta el complejo de Ciencias Forenses, con la autopsia determinarán las causas de la muerte.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

