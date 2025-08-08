Lo que hallaron en un estero dejó alarmados a sus vecinos

El cadáver de un hombre de apellido Gutiérrez, de 47 años, fue encontrado por varios vecinos de Pueblo Redondo en Chacarita, Puntarenas.

El OIJ recibió la alerta a las 7:23 a. m. de este viernes 8 de agosto, cuando los lugareños alertaron del hallazgo de un cuerpo que estaba boca abajo en este sector.

Las autoridades judiciales hicieron las investigaciones en Pueblo Redondo en Chacarita, Puntarenas. Foto: Ilustrativa

Al sitio llegaron autoridades de Fuerza Pública y del OIJ, quienes encontraron el cuerpo en una zona con mucho barro, estaba fuera del agua.

La víctima solo llevaba puesto una pantaloneta, a simple vista no se le notaban heridas; sin embargo, los lugareños quedaron con dudas de lo que le habría ocurrido a Gutiérrez.

El cuerpo fue levantado y llevado hasta el complejo de Ciencias Forenses, con la autopsia determinarán las causas de la muerte.

