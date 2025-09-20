Sucesos

Lo que parecía un trágico accidente terminó en hallazgo de posible cargamento de droga

El choque de lanchas ocurrió en Pavón de Golfito, zona sur de Costa Rica

Por Alejandra Morales

El choque de dos embarcaciones en alta mar terminó en tragedia en Pavón de Golfito, zona sur del país.

La Cruz Roja recibió la alerta desde las 12:28 a. m. de este sábado 20 de setiembre.

“Informan de un hombre de 55 años viajaba en una embarcación que chocó en alta mar, lo valoran en la playa, presenta golpe en el cráneo y en los brazos, sin signos vitales en el sitio”, señalaron en la benemérita.

El cuerpo de un hombre aún sin identificar, fue ubicado este sábado en playa Pavones de Golfito, Puntarenas.
El choque de lanchas ocurrió en Pavón de Golfito, zona sur de Costa Rica. Foto: Freddy Parrales (Freddy Parrales/Foto: Freddy Parrales)

En la Fuerza Pública confirmaron que atienden el caso, así como en el OIJ; sin embargo no han dado más detalles de este hecho.

Al parecer, dentro de la embarcación encontraron droga.

*Noticia en desarrollo

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

