Los Monitos son condenados por homicidio de mamá de gemelos a quien ejecutaron en patio de casa

Además del homicidio de María José Sánchez Cortés, la banda fue ligada con tráfico de drogas

Por Adrián Galeano Calvo
La Fuerza Pública tuvo información sobre el sitio donde estaban los sospechosos del homicidio atrincherados y con ayuda del OIJ y la Fiscalía se les detuvo. Foto: Cortesía MSP.
Los sujetos fueron detenidos poco después del homicidio de la mujer.

Seis hombres que conformaban una banda narco conocida como “Los Monitos” fueron condenados este miércoles por varios delitos, incluido el homicidio de una mujer, —que era madre de gemelos—, quien fue ejecutada en el patio de una casa.

La Fiscalía de Nicoya informó que el Tribunal Penal de la zona dictó la sentencia contra los hombres de apellidos Blanco Orias, Leiva Waters, Brizuela Obando, Alfaro Delgado, Gutiérrez Freer y Baltodano Torres.

En el caso de Blanco, Leiva y Brizuela se dictó una pena de 58 años de prisión, tras demostrarse que cometieron los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, almacenamiento y tenencia ilegal de armas.

Respecto a Alfaro, Gutiérrez y Baltodano, a ellos solo se les sentenció por los dos últimos delitos: el primero cumplirá una condena de 14 años de cárcel y los otros dos por 11 años.

Según demostró el Ministerio Público, antes del 2 de mayo del 2024, los acusados se unieron para almacenar marihuana y cocaína, en la localidad de Nosara; además, se determinó que estos manejaban armas de fuego sin contar con los permisos correspondientes.

En cuanto a los hombres condenados por los delitos contra la vida, el caso que dio pie a esa sentencia fue el homicidio de María José Sánchez Cortés, de 39 años, quien era madre de seis hijos de 20, 23, 17 y 12 años, así como unos gemelos de tres años. El crimen ocurrió el 2 de mayo del 2024 en Nosara.

“Los imputados intentaron asesinar a un hombre de apellido Zúñiga; sin embargo, al no lograrlo, dispararon en 17 ocasiones contra de María José Sánchez Cortés, ocasionándole la muerte en el lugar. Asimismo, se demostró que una persona apellidada Murillo resultó herida en el abdomen”, informó la Fiscalía.

En aquel entonces, el OIJ indicó que los sujetos, al parecer, discutieron con la mujer debido a que andaban buscando a un hombre que, supuestamente, les debía dinero, y en un momento dado dispararon contra Sánchez.

Adrián Galeano Calvo

