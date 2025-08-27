Mujer que fue raptada con su carro en Alajuela sigue sin aparecer, según confirma el OIJ

Una cámara captó el momento en el que los sujetos se llevaron el carro con la mujer en su interior. (cortesía/Una cámara captó el momento en el que los sujetos se llevaron el carro con la mujer en su interior.)

La angustia sigue aumentando en torno al caso de una mujer que fue raptada junto con su carro en Alajuela, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que, hasta este momento, no han logrado ubicarla.

La Policía Judicial brindó esa información la tarde de este miércoles, indicando que, de momento, se mantiene una investigación de oficio, pues no han determinado qué sucedió con la mujer.

“De momento, los agentes están realizando diferentes rastreos y trabajos de investigación para lograr ubicar a esta mujer de 43 años”, indicó la oficina de prensa del OIJ.

Cámara grabó cuando robaron un carro

En un inicio se había pensado que la mujer ya había sido encontrada por las autoridades, pues la Fuerza Pública informó que habían recuperado un carro en Alajuela, que había sido robado por medio de un bajonazo.

En ese hecho detuvieron a un hombre apellidado González, quien andaba un inhibidor de señal y recuperaron un carro, pero de color negro, el cual no coincidía con el vehículo que manejaba la mujer.

Sin embargo, poco después, ante consulta de La Teja, el OIJ aclaró que se trata de dos casos diferentes, que ocurrieron este miércoles en Alajuela.

El caso de la mujer sucedió a eso de las 7:50 a. m. en el centro de esa provincia.

Según la autoridades, el hombre detenido andaba un inhibidor de señal. (Tomada de SkyTrace Costa Rica/Tomada de SkyTrace Costa Rica)

“Al parecer, la mujer se disponía a ingresar al parqueo de su vivienda, ella se encontraba dentro de un vehículo esperando que se abriera el portón eléctrico de su casa y, aparentemente, la seguía un vehículo, del cual se bajaron tres sujetos que luego abordaron su carro, y se dieron a la fuga con ella adentro”, detalló el OIJ.

De este caso, de momento, la única información que se tiene es un video que captó el instante exacto en el que los sujetos se llevan a la mujer, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, y su carro.