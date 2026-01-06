Sucesos

¿Los reconoce? OIJ busca a estos motorizados por asesinato en Alajuelita durante desfile de faroles

Crimen ocurrió durante la celebración del desfile de faroles en Alajuelita

Por Alejandra Morales

Dos sujetos son buscados por cometer el homicidio de un hombre de apellido Gorgona en Alajuelita, San José, hecho que ocurrió la noche del 14 de setiembre anterior, mientras muchas familias costarricenses celebraban el desfile de faroles.

Los agentes de la Sección de Homicidios del OIJ piden ayuda para identificar a los hombres y dar con la motocicleta que utilizaron, ya que son sospechosos del delito de homicidio.

“En apariencia, el ofendido se encontraba en la calle y, al parecer, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes, aparentemente, le dispararon en reiteradas ocasiones, ocasionándole la muerte”, indicaron en el OIJ.

Buscados por homicidio en Alajuelita

Si usted reconoce a los sospechosos o tiene información relacionada con este homicidio, puede comunicarse de forma confidencial a la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Debido al asesinato de un hombre en Concepción de Alajuelita, el trayecto del desfile de faroles de este 14 de setiembre fue mucho más corto.
El homicidio ocurrió en Alajuelita, la noche del desfile de faroles del 2025. Foto: Archivo (Facebook/Facebook)

Los sujetos vestían ropa oscura. Uno llevaba pantalón negro con rayas blancas verticales y tenis blancos; el segundo portaba pantalón oscuro, suéter gris y tenis blancos.

La motocicleta en la que se desplazaban es estilo montañera, de color blanco, sin marca visible y sin placa metálica.

buscados por homicidio en AlajuelitaGorgonahomicidio en desfile de faroles
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

