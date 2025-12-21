Sucesos

Luto en el deporte: falleció Sonia Mesén, primera mujer no vidente cinta negra del país

Sonia Mesén Ramírez marcó un antes y un después en el deporte costarricense al convertirse en la primera mujer no vidente en alcanzar la cinta negra

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas y Silvia Coto

El deporte costarricense está de luto tras el fallecimiento de la taekwondista Sonia Mesén Ramírez, quien murió a causa de cáncer.

Mesén fue una mujer que marcó historia al convertirse en la primera persona no vidente en alcanzar la cinta negra en el país, dejando un legado de disciplina, perseverancia y superación.

LEA MÁS: Este es el duro relato de allegada de joven que murió en incendio en Alajuela

Falleció Sonia Mesén Ramírez, primera mujer no vidente con cinta negra en Costa Rica y referente del paradeporte y el taekwondo nacional.
Sonia Mesén luchaba contra un cáncer. (cortes/cortesía)

“La Federación Costarricense de Taekwondo y su Junta Directiva lamentan el fallecimiento de Sonia Mesén, alumna de Taekwondo Cañas (Guanacaste) y primera cinturón negro no vidente del país, quien dejó una huella imborrable en la historia del paradeporte costarricense y del taekwondo nacional”, publicaron en la página oficial de la Federación Costarricense de Taekwondo, entidad que dio a conocer el deceso.

LEA MÁS: Falleció víctima de violenta riña con puñal en San Pedro

Falleció Sonia Mesén Ramírez, primera mujer no vidente con cinta negra en Costa Rica y referente del paradeporte y el taekwondo nacional.
Sonia Mesén era muy querida en la comunidad. (cortes/cortesía)

Por su parte, la academia donde entrenaba la atleta destacó que fue una persona que nunca se dio por vencida pese a su condición.

LEA MÁS: Trágico accidente en Corredores: motociclista de 47 años fallece tras colisión frontal

“Gracias, Sonia, por llegar aquel día a nuestra puerta y preguntarnos si aceptábamos cieguitas (sic) en nuestra academia. Recibimos a un gran ser humano y agradecemos a la vida haberte conocido”, concluyeron.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sonia Mesén Ramíreztaekwondocinta negradeporte
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.