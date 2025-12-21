Luto en el deporte: falleció Sonia Mesén, primera mujer no vidente cinta negra del país

El deporte costarricense está de luto tras el fallecimiento de la taekwondista Sonia Mesén Ramírez, quien murió a causa de cáncer.

Mesén fue una mujer que marcó historia al convertirse en la primera persona no vidente en alcanzar la cinta negra en el país, dejando un legado de disciplina, perseverancia y superación.

Sonia Mesén luchaba contra un cáncer. (cortes/cortesía)

“La Federación Costarricense de Taekwondo y su Junta Directiva lamentan el fallecimiento de Sonia Mesén, alumna de Taekwondo Cañas (Guanacaste) y primera cinturón negro no vidente del país, quien dejó una huella imborrable en la historia del paradeporte costarricense y del taekwondo nacional”, publicaron en la página oficial de la Federación Costarricense de Taekwondo, entidad que dio a conocer el deceso.

Sonia Mesén era muy querida en la comunidad. (cortes/cortesía)

Por su parte, la academia donde entrenaba la atleta destacó que fue una persona que nunca se dio por vencida pese a su condición.

“Gracias, Sonia, por llegar aquel día a nuestra puerta y preguntarnos si aceptábamos cieguitas (sic) en nuestra academia. Recibimos a un gran ser humano y agradecemos a la vida haberte conocido”, concluyeron.