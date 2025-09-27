Madrugada sangrienta en Alajuela dejó a un joven muerto y a cuatro hombres heridos de bala

Una serie de balazos alarmaron a los vecinos de El Erizo, en Desamparados de Alajuela, la madrugada de este sábado 27 de setiembre.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 12:35 a. m., y cuando llegaron encontraron a cinco hombres baleados.

A una de las víctimas, de 19 años, la declararon sin vida en el sitio, ya que recibió un balazo en la cabeza.

El tiroteo ocurrió en El Erizo de Desamparados, Alajuela. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Otro de los heridos sufrió un impacto en un tobillo, mientras que dos sujetos, de aproximadamente 30 años, resultaron heridos en el abdomen y el último, de unos 28 años, resultó herido en un fémur, a ellos los llevaron al hospital San Rafael de Alajuela.

Las causas que mediaron en esta situación están bajo investigación del OIJ.

Alajuela es la cuarta provincia más violenta de Costa Rica, registra 75 asesinatos en este año.

Desde hace tres años Costa Rica registra un alza en la violencia, el OIJ teme que se cierre con más de 900 homicidios en el 2025.

