Mamá a la que le mataron uno de sus trillizos: “Sigo adelante aunque en el fondo quiera morir por el que no está”

Fabricio Soto, joven que murió atropellado por conductor que se dio a la fuga en Carrizal de Alajuela. Foto cortesía.

Por más de año y medio, doña Ana Rodríguez ha estado librando una dura batalla para que se haga justicia por la muerte de su amado hijo, Fabricio Soto Rodríguez, de 21 años, quien falleció, trágicamente, tras ser atropellado en Carrizal de Alajuela por un conductor que se dio a la fuga.

En medio de esa difícil batalla, esta incansable señora recibió un rayo de esperanza, que le renueva las fuerzas para seguir luchando hasta que los responsables por la muerte de Fabricio sean llevados ante la justicia.

Así lo contó Rodríguez a La Teja, quien reveló que este miércoles fueron al Hospital México a retirar los dictámenes médicos del otro muchacho que fue atropellado junto con Fabricio, lo que significó un importante avance para el caso.

“Sacamos los dictámenes del otro muchacho que sufrió el accidente junto con Fabricio, que era el último trámite que nos hacía falta para comenzar con el proceso, en teoría, para acusarlos penalmente.

“Como Brandon fue dado de alta, ya se está haciendo este proceso para comenzar con todo; por decirlo así, estamos entrando apenas en la segunda etapa”, explicó la señora.

Este hecho es de suma relevancia para el caso, pues en julio del año pasado el Ministerio Público le confirmó a este medio que dichos dictámenes eran claves para la investigación que se lleva contra una mujer apellidada Mejía, y un hombre de apellido Rodríguez, quienes viajaban en el carro que habría atropellado al joven.

“El Ministerio Público se encuentra a la espera de recibir el dictamen médico legal definitivo, para continuar con el trámite correspondiente del caso”, informó el Ministerio Público.

La esperanza de Rodríguez está puesta en que esos dictámenes destraben el proceso, para que así se pueda realizar un juicio contra los sospechosos de la tragedia que vive su familia.

El accidente ocurrió en Carrizal de Alajuela. Foto: Facebook Noticias La Garita Costa Rica ( Facebook Noticias La Garita Costa Rica )

“Yo espero que a partir de ahora sí se vaya a tomar alguna medida contra ellos, porque han continuado con sus vidas como si nada hubiera pasado”, recalcó la señora.

Fabricio, quien era muy conocido en Carrizal por ser trillizo, murió la noche del viernes 19 de enero del 2024, cuando él, su novio, Brandon Molina, de 20 años, y Yasiri Chaves, de 19 años, y prima de Brandon, fueron atropellados por un carro cuando regresaban de los festejos populares de Carrizal.

Seres queridos de Soto indicaron que Mejía y Rodríguez, al parecer, se encontraban bajo los efectos del alcohol, pero esto no fue confirmado por las autoridades. Tampoco se tiene certeza de quién manejaba el vehículo, el cual fue encontrado varios metros después de donde ocurrió el atropello.

Un cumpleaños agridulce

El pasado miércoles 23 de julio doña Ana y su familia vivieron un momento muy difícil, pues ese día celebraron el cumpleaños número 23 de Sebastián y Nallely, quienes son trillizos con Fabricio, pero la ausencia de este último impidió que pudieran disfrutar de ese momento, como lo hacían antes de que la tragedia tocara su hogar.

“Ha sido muy duro, al menos en mi caso, tener que celebrar la vida con la falta de uno de ellos. Es muy difícil, demasiado duro, porque ellos eran trillizos, inseparables, y es difícil celebrar la vida sabiendo que uno de ellos ya no está.

“Yo sigo adelante por los que están, aunque en el fondo yo quiera morir por el que no está. Mis otros hijos son los que me hacen levantarme todos los días, porque hay una parte de mí que murió y ha cambiado a toda la familia, ya nada es igual”.

Ese mismo día, además de felicitar a sus dos hijos y pasar ese día especial junto con ellos, doña Ana le dedicó un sentido mensaje a Fabricio.

Fabricio (el primero de izquierda a derecha) murió en el lugar de los hechos, mientras que Yasiri y Brandon sobrevivieron de milagro. Foto cortesía de familiares. Foto cortesía de familiares.

“A ti, mi ángel, feliz cumpleaños hasta el cielo, aún te sigo extrañando. Cómo decirte adiós cuando sigues en mi corazón, porque hay hilos invisibles que no se rompen con tu partida, tu amor, tu esencia, lo que dejaste en mí, eso no se borra, así que seguiré hablando contigo, mirando al cielo cada vez que necesite tu fuerza”.

Siempre con ella

Pese a la fortaleza que ha mostrado en la búsqueda de justicia para Fabricio, doña Ana reconoció que aún siente un vacío en su corazón por la pérdida de su hijo; sin embargo, ella encuentra un leve alivio en el hecho de que él siempre la acompaña en todo momento.

“Él siempre está presente, las cenizas todavía están conmigo; además, tengo una foto grande de él en la sala, que siempre tengo conmigo. Yo voy al cine y lo llevo a él conmigo. Si salgo, llevo la foto de él conmigo; en mi cumpleaños que recién pasó, no quise celebrarlo con nadie, lo que hice fue irme al cine sola con él”.

En cuanto a los sospechosos, que viajaban en el carro que acabó con la vida de Fabricio, doña Ana dijo que hasta el día de hoy no se han acercado a su familia ni siquiera a darles el pésame.