Mamá confirma asesinato de hijo desaparecido, su carro fue usado en caso de doble homicidio

André estaba desaparecido desde el 25 de abril.

Doña Lilliana Alvarado afronta el momento más duro de su vida, pues la noticia que más temía le fue confirmada: el cuerpo hallado este miércoles en Siquirres, en Limón, es el de su hijo, André José Charpentier Alvarado, quien estaba desaparecido desde el pasado martes 25 de abril.

Al parecer, a Charpentier, de 45 años, lo asesinaron para robarle su carro, un Hyundai Elantra, el cual, según confirmó su madre, fue el vehículo que tres gatilleros usaron la noche de este martes para cometer un doble homicidio en San Rafael de Siquirres.

“Ya tenemos su cuerpo, yo quería que Dios me lo devolviera. Yo sentí que esto iba muy mal, porque él no me contestaba y eso nunca había pasado, yo decía que si no contestaba ya no iba a aparecer.

La mamá de André no sabe por qué este fue a Siquirres.

“Un muchacho que está coordinando, que también es abogado, me lo confirmó (la muerte de André), por los tatuajes que tenía. Es increíble que me le pasara eso cuando nosotros vivíamos aquí (en Atenas) tan tranquilos, son cosas que uno no puede entender”, dijo doña Lilliana a La Teja.

El cuerpo de Charpentier, quien era padre de un niño de ocho años, fue hallado pasadas las 4:30 p.m., de este miércoles en el cauce de un río ubicado 200 metros al noroeste de la escuela de Betania, en Siquirres. La Policía Judicial aún no ha dado a conocer la causa de muerte.

No sabe por qué fue

Tras la desaparición de André, circuló una versión preliminar de que este había viajado a Siquirres para efectuar la venta del carro que manejaba, el cual está a nombre de su mamá.

Sin embargo, doña Lilliana dijo que su hijo nunca le comentó nada al respecto, pues la última vez que lo vio este salió de su casa en Atenas como si fuera a regresar a las pocas horas.

“Él no tenía nada que ir a hacer allá (Siquirres), ¿En qué cayó?, ¿En quién creyó?, yo me cuestiono, pero ya Dios me está ayudando a dejar de cuestionarme y dárselo a Él.

“Yo no puedo asegurar absolutamente nada a qué fue a Limón, él nunca me lo dijo, es algo que es increíble para mí, él siempre me decía todo y todo lo resolvíamos entre los dos, por eso mi pregunta ahora es, ¿qué hiciste mi amor?”, dijo la señora.

La señora confirmó que el carro usado en el doble homicidio es el mismo que conducía su hijo.

En cuanto al carro que andaba su hijo, Alvarado dijo que al ver las noticias del doble homicidio ocurrido en Siquirres la noche del martes, ella y su familia confirmaron que se trataba del vehículo que habían comprado en 2018 para que André trabajara como chofer en aplicaciones de transporte.

“Sí, es el carro de nosotros y está a mi nombre. Dicen que hay un video donde se ve que lo hicieron bajado del carro, luego lo cogieron para hacer eso (el doble homicidio) y hasta le cambiaron las placas”, añadió.

Por este motivo es que la señora no descarta que los tres sujetos detenidos por el doble homicidio hayan sido los mismos que acabaron con la vida de su hijo.