Mamá desapareció luego de visitar una propiedad en Puerto Jiménez, zona sur

El paradero de Marta Ruth Barberena Vargas, de 46 años, es incierto desde que fue a visitar una propiedad que le pertenece en Puerto Jiménez, en la zona sur del país.

La última vez que tuvieron comunicación con ella fue el viernes 21 de abril anterior; desde entonces, el teléfono sale apagado.

Así lo confirmó Christopher Barberena, hijo mayor de Marta.

El muchacho afirmó que son vecinos de Cartago y su mamá salió junto con la pareja sentimental que tiene en la actualidad, pero solo él regresó y de ella se perdió el rastro.

“Se fue con la pareja de ella, estando allá tengo conocimiento que hubo un reporte policial porque la pareja la agredió. Después ella se fue para Pérez Zeledón; al parecer, ahí también hubo otra agresión y desde el sábado no sabemos nada de ella”, manifestó el hijo.

Marta Ruth Barberena Vargas, de 46 años, es incierto desde que fue a visitar una propiedad que le pertenece en Puerto Jiménez en la zona sur del país. Foto: OIJ

El muchacho interpuso la denuncia por la desaparición este martes 25 de abril en el OIJ de Cartago.

LEA MÁS: Mujer viajó de San José a Turrialba para estar en una vela y cinco días después fue hallada sin vida

El joven aseguró que la pareja de su mamá regresó a Cartago, pero de ella no han vuelto a saber nada y no es común que no le conteste a los cuatro hijos que ella tiene.

Si usted la ha visto o sabe dónde está llame al 800 8000 645 la línea confidencial del OIJ.