Mamá que también perdió a hijo por ataque de cocodrilo revivió el dolor tras caso de niño en Matina

El caso del niño hizo que doña Adilia recordara lo que le sucedió a su hijo. Foto cortesía Colosal Informa.

Doña Adilia Gamboa conoce mejor nadie el dolor que sienten los padres del niño de 8 años que murió tras ser atacado por un cocodrilo en Matina de Limón, pues ella también perdió a un hijo de esa misma forma.

“Hasta que me dieron escalofríos cuando me di cuenta de ese caso, porque esa familia está pasando por lo que yo he pasado”, dijo Gamboa a La Teja.

La trágica muerte del pequeño Julio Otero Fernández, ocurrida el pasado domingo 30 de octubre en el río Matina, hizo que doña Adilia pensara más que nunca en su hijo, Lidier Murillo Gamboa, de 43 años, quien falleció de la misma forma el 16 de febrero de este año en el río Coto de Golfito.

Ese día, Lidier y su amigo Álvaro “Coyol” Rodríguez fueron a pescar cerca de la desembocadura del río, lugar donde un cocodrilo atacó a Gamboa. En aquel entonces, Coyol contó que forcejeó con el animal y logró llevar a Lidier hasta la orilla; sin embargo, cuando salió en busca de ayuda, este volvió a atacar a su amigo, acabando con su vida.

“Hay cosas que debemos aceptar, porque es la voluntad de Dios”. — Adilia Gamboa, mamá de hombre atacado por cocodrilo.

Lidier Murillo falleció al ser atacado por un cocodrilo en Golfito. Foto Cortesía.

Revivió el dolor

Doña Adilia se enteró del caso del pequeño Julio el mismo día que ocurrió, pues esa trágica noticia fue muy compartida en las redes sociales y los noticieros. Aunque nunca conoció al niño, ella asegura que sintió lo mismo que cuando el cocodrilo atacó a Lidier.

“Cuando me enteré de ese caso del chiquito sentí lo mismo que cuando me dijeron que a mi hijo lo había matado un cocodrilo. Uno siente como que se muere en vida, como si le arrancaran el alma, solo quien ha pasado por algo así sabe lo que se siente”, contó la señora.

Una de las cosas que más angustia le causa a Gamboa es el hecho de que los papás del niño no hayan encontrado sus restos, pues eso no les permite darle el último adiós que el pequeño Julio se merece.

“Yo sé lo que esa madre está viviendo, porque hay que vivirlo para entenderlo”. — Adilia Gamboa, madre de hombre atacado por cocodrilo.

“La única diferencia es que yo tuve una bendición de Dios, porque a pesar de todo, yo le di gracias a Dios porque aunque perdí a mi hijo, tuve la oportunidad de velarlo y sepultarlo, en el caso de esa pobre familia ni siquiera eso”.

Al parecer, este fue el cocodrilo que acabó con la vida del niño. Foto Miguel Batista. (Miguel batista)

Gamboa sabe muy bien que el dolor que cargan los padres de Julio es muy grande, por eso les envió un mensaje de solidaridad para que no se dejen vencer por esa tristeza y para que sigan luchando por el resto de sus hijos.

“Lo único que les puedo decir a esa mamá y a su esposo es que se agarren de Dios, que no se suelten de la mano de Dios, que piensen que es Él quien nos da y nos quita, contra la voluntad de Dios no podemos”, destacó.

Lo extraña a diario

En cuanto a su caso, doña Adilia dijo que no hay un solo día en el que no extrañe a Lidier, pues él era su fiel compañero y quien siempre estaba pendiente de ella en todo sentido.

“Él era el que corría por los medicamentos, por las citas, las vacunas. Cuando se le antojaba agarraba la panga con motor y me decía: ‘Mami, vamos para playa Azul’, pero como yo soy diabética y de presión alta le decía que mejor no, pero él me decía que allá se me iba a quitar todo y al final tenía razón”.

Durante la búsqueda, las autoridades solo encontraron una pantaloneta que sería del niño. Foto: El Bataneño Noticias.

“Ha sido terrible, de verdad que solo Dios me ha dado fuerzas” — Adilia Gamboa, mamá de hombre atacado por cocodrilo.

Aunque tiene a otros hijos a los que también ama con todo su corazón, Gamboa dijo que la ausencia de Lidier es un dolor que nunca superará, pues con él tenía una relación muy especial debido a que vivían casi que a la par.

“Mis otros hijos a veces me dicen: ‘Mami, ¿cómo te vas a echar a morir por uno si nos tienes a nosotros?’, pero a veces no los veo, a veces pasan 15 días o hasta más sin que los vea, entonces prácticamente me la paso sola extrañando a Lidier”.

Doña Adilia cerró diciendo que desea que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que ella y los papás de Julio están atravesando en estos momentos.