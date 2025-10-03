Sucesos

Más de 200 personas han sido evacuadas por las graves inundaciones en Puntarenas

Las lluvias han afectado con fuerza a la provincia de Puntarenas

Por Adrián Galeano Calvo
La Cruz Roja atendió este lunes 29 de setiembre, más de 40 incidentes provocados por las lluvias en diversas comunidades de San Ramón de Alajuela.
El cantón central de Puntarenas ha sido el más afectado por las inundaciones. (Foto: cortes/Foto: cortesía Cruz Roja)

Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, que han afectado a la provincia de Puntarenas en las últimas horas, causaron que una gran cantidad de personas tuvieran que abandonar sus casas.

Así lo dio a conocer la Cruz Roja, la cual indicó que en estos momentos todavía mantienen operaciones para ayudar a personas atrapadas en sus viviendas, debido a las inundaciones.

“Nos encontramos aún evacuando personas en el sector de Bella Vista, en el cantón central de Puntarenas, en un trabajo en conjunto con el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones que conforman el Comité Municipal de Emergencias de Puntarenas.

“Seguimos sacando personas de estas comunidades, las cuales aún permanecen inundadas. Más de 210 personas han sido trasladadas a un albergue, que ha sido habilitado en el sector de Barranca”, explicó Jorge Matamoros, coordinador operativo regional de Cruz Roja.

De momento, las autoridades no han informado si tendrán que habilitar más albergues en la zona.

Inundaciones PuntarenasCruz Roja Inundaciones
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

