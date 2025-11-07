Mauricio Hoyos, biólogo mexicano atacado por tiburón en la isla del Coco, muestra las heridas que marcaron su rostro

Mauricio Hoyos, el biólogo mexicano atacado por un tiburón en la isla del Coco, en Costa Rica, mostró en sus redes sociales lo recuperado que se encuentra tras el violento hecho que sufrió bajo el agua.

Con una foto de perfil muestra las seis marcas que le quedaron y escribió: “Ahora yo también tengo branquias”.

Las branquias son el órgano respiratorio que utilizan muchos animales acuáticos para respirar, entre estos los tiburones.

Hoyos sufrió el ataque el sábado 27 de setiembre anterior, cuando se encontraba a unos 37 metros de profundidad.

Él soportó un trasladado de aproximadamente 40 horas por mar y el lunes 29 de setiembre llegó a la clínica Bíblica, en San José, donde requirió 27 puntadas.

Este jueves 6 de noviembre publicó cómo ha avanzado en la recuperación.

Esta es la primera vez que él sufre un ataque de tiburón.