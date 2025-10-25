Médico condenado por intentar abusar sexualmente de una paciente en hospital de Upala

El médico no va a poder trabajar durante tres años tras la sentencia (Freepik)

El Tribunal Penal de Upala declaró culpable a un médico ginecólogo, de apellido Salas Flores, por el delito de tentativa de abuso sexual en perjuicio de una paciente dentro de un hospital público.

El hecho ocurrió en el hospital de Upala, en abril del 2022.

“Según estableció el Ministerio Público durante el juicio, la ofendida se encontraba en el consultorio, ya que tenía una cita con esta persona. En un momento determinado, Salas realizó comentarios con connotación sexual y luego intentó tocarla de forma abusiva”, indicó la Fiscalía.

El Tribunal le impuso una pena de tres años de prisión. Aunque se le otorgó el beneficio de ejecución condicional, deberá mantenerse sin cometer delitos dolosos durante ese tiempo; de lo contrario, irá a prisión para cumplir la sanción de forma efectiva.

Como parte de la sentencia, los jueces también ordenaron inhabilitar al médico para ejercer su profesión por los próximos tres años. No podrá desempeñar funciones médicas ni atender pacientes en ningún centro público o privado.

Mientras la sentencia queda en firme, al imputado se le impusieron medidas cautelares, como presentarse a firmar una vez al mes ante las autoridades judiciales y la prohibición de salida del país.

