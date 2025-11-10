Misterio en Guanacaste: hallan sin vida a un hombre en Sardinal de Carrillo

El hallazgo del cuerpo de un hombre se dio en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, la noche de este domingo 9 de noviembre.

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta a las 7:29 p.m. y, al llegar al sitio, constataron que el hombre no presentaba signos vitales.

“Se atiende un hombre, el mismo se confirma sin signos vitales en el lugar, se desconoce la causa”, detallaron en la benemérita institución.

El OIJ investiga las causas del fallecimiento ocurrido la noche del domingo. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja Costarricense)

Los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se ha confirmado si la víctima presentaba heridas visibles.

