Misterio rodea homicidio de hombre que sufrió sangriento ataque en pleno centro de San José

Las autoridades aún no han podido identificar a la víctima

Por Adrián Galeano Calvo

El misterio rodea el caso de un hombre que fue asesinado de forma cruel la noche de este jueves en pleno centro de San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que el crimen ocurrió a eso de las 10:40 p.m. en las inmediaciones de avenida 4.

En cuanto a la víctima mortal, las autoridades indicaron que hasta este momento no ha sido identificada pues, en apariencia, no contaba con ningún documento de identidad.

Sobre los hechos, la única información que maneja la Policía Judicial señala que el ahora fallecido, en apariencia, se habría visto involucrado en un pleito.

El crimen ocurrió en las inmediaciones de avenida 4, en San José. Foto Archivo.

“Según la información preliminar, al parecer, se dio una riña en la que este hombre, supuestamente, fue atacado con un arma de fuego, resultando fallecido en vía pública”, detalló el OIJ.

Los investigadores a cargo del caso están realizando varias diligencias, como el rastreo de cámaras de seguridad, para tratar de identificar a la o las personas involucradas y esclarecer lo sucedido.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

