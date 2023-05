Misterio sigue rodeando la muerte de hondureño buscado por homicidio de dos ticas

José Freddy Luna (izquierda) murió en Nicaragua, el otro hondureño aún es buscado por el OIJ. Foto OIJ.

El misterio sigue rodeando la muerte del hondureño José Freddy Luna Valle, quien era buscado por la desaparición y homicidio de dos ticas, pues hasta el momento lo único que se sabe es que este, al parecer, falleció de forma accidental dentro de un taller mecánico en Nicaragua.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscaba a Luna por el doble homicidio de las amigas Kristel Aguilar Ortiz, de 22 años, y Nahomy Ramírez Jiménez, de 21, quienes desaparecieron el pasado 17 de febrero tras salir a una fiesta en el barrio Las Palmeras de Limón.

La muerte de Luna fue dada a conocer recientemente por la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Honduras y la oficina de Interpol de ese mismo país, las cuales indicaron que el deceso ocurrió el pasado 13 de abril en Chinandega, en Nicaragua.

Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre cómo fue que murió Luna; sin embargo, el medio hondureño Noticiero Hoy Mismo dio a conocer que este habría fallecido a raíz de un accidente en un taller.

Así lo detalló a dicho medio Cristian Nolazco, subcomisario de la DPI de Honduras. Al parecer, la muerte se dio por una especie de asfixia.

“Se nos ha informado que perdió la vida de manera accidental, aparentemente en un taller con unas cuestiones de unos vehículos”, aseguró Nolazco.

Kristel Patricia Aguilar, de 21 años, y su amiga Nahomy Ramírez Jiménez, de 22, están desaparecidas. El OIJ pide a quien tenga detalles llamar al 800-8000-645. Foto: OIJ.

Aunque las autoridades hondureñas confirmaron el deceso de Luna, aún existen muchas dudas, especialmente para Lisbany León, una joven hondureña sobreviviente a las agresiones de José Freddy León Valle.

“Todavía nome han informado más detalles sobre el caso, esto me llena de dudas, la verdad ya ni sé qué pensar. Esto me tiene mal, el no saber si es cierto o no”, dijo la joven a La Teja.

Identidad falsa

Las autoridades aún no han revelado mayores detalles sobre la estancia de Luna en Nicaragua, por lo que se desconoce desde hace cuánto tiempo estaba escondido en ese país.

Lo único que se tiene por cierto es que usaba una identidad falsa para evadir a las autoridades. Así lo dio a conocer el subcomisario Nolazco, quien explicó que en Nicaragua Luna se hacía llamar Deivi Mena Duarte.

Nolazco indicó que debido a que el ahora fallecido poseía documentos de identidad falsos se tuvieron que realizar pruebas de dactiloscopia forense para comparar las huellas del cadáver con las que tenían las autoridades hondureñas, así fue como comprobaron que se trataba de Luna.

La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial sobre más detalles de este caso y esto fue lo que respondieron:

“Sobre su consulta le informo que familiares (de Luna) están haciendo la gestión para repatriar el cuerpo a Honduras. Se está a la espera de que Nicaragua informe sobre la causa y manera de muerte”.

De momento, la Policía Judicial sigue tras la pista de otro hondureño, cuya identidad no se ha dado a conocer, que también estaría ligado con el doble homicidio de las costarricenses.