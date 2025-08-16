Sucesos

MOPT da pésima noticia para conductores que tenían que pasar la ruta 32 este viernes

Los fuertes vientos y lluvias del miércoles causaron estragos en la transitada carretera

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
La apertura de la ruta 32 se realizaría hasta este sábado.
La apertura de la ruta 32 se realizaría hasta este sábado. (MOPT/La apertura de la ruta 32 se realizaría hasta este sábado.)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio una pésima noticias para todos aquellos conductores que tenían planeado pasar por carretera que comunica San José con Limón (ruta 32).

LEA MÁS: Asaltantes que patearon y golpearon a hombre tras dejarlo inconsciente lo pagaron muy caro

Esto se debe a que la ruta 32 permanecerá cerrada por lo que resta de este viernes. Así lo dio a conocer el MOPT por medio de una publicación en su perfil de Facebook.

“Debido a la magnitud del derrumbe ocurrido en el kilómetro 31, la ruta 32 permanecerá cerrada este viernes 15 de agosto del 2025. La reapertura se comunicará el día de mañana, una vez que se cuente con las condiciones de seguridad necesarias para el tránsito vehicular”, informó el MOPT.

LEA MÁS: Llavero hallado junto a cocinero fallecido en accidente revela uno de sus grandes sueños

Dicho derrumbe se dio a consecuencia de los fuertes vientos y lluvias que afectaron dicha zona este jueves, como producto del paso de la onda tropical #23.

LEA MÁS: Lamentable hallazgo en río sacude a tranquila comunidad este Día de la Madre

Para viajar desde y hacia el Caribe se dispone de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ruta 32 cerradaMOPT
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.