MOPT da pésima noticia para conductores que tenían que pasar la ruta 32 este viernes

La apertura de la ruta 32 se realizaría hasta este sábado. (MOPT/La apertura de la ruta 32 se realizaría hasta este sábado.)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio una pésima noticias para todos aquellos conductores que tenían planeado pasar por carretera que comunica San José con Limón (ruta 32).

LEA MÁS: Asaltantes que patearon y golpearon a hombre tras dejarlo inconsciente lo pagaron muy caro

Esto se debe a que la ruta 32 permanecerá cerrada por lo que resta de este viernes. Así lo dio a conocer el MOPT por medio de una publicación en su perfil de Facebook.

“Debido a la magnitud del derrumbe ocurrido en el kilómetro 31, la ruta 32 permanecerá cerrada este viernes 15 de agosto del 2025. La reapertura se comunicará el día de mañana, una vez que se cuente con las condiciones de seguridad necesarias para el tránsito vehicular”, informó el MOPT.

LEA MÁS: Llavero hallado junto a cocinero fallecido en accidente revela uno de sus grandes sueños

Dicho derrumbe se dio a consecuencia de los fuertes vientos y lluvias que afectaron dicha zona este jueves, como producto del paso de la onda tropical #23.

LEA MÁS: Lamentable hallazgo en río sacude a tranquila comunidad este Día de la Madre

Para viajar desde y hacia el Caribe se dispone de la ruta 10, por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper como alternativas para todo vehículo y por Vara Blanca solo para vehículos livianos.