Motociclista es asesinado a balazos por dos sicarios en Sámara

Los vecinos de una hermosa comunidad turística fueron sacudidos la noche del viernes por un violento hecho de sangre, en el que un hombre perdió la vida a manos de unos desalmados.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el homicidio ocurrió a eso de las 6:42 p.m. en la localidad de Santo Domingo de Sámara, en Nicoya, Guanacaste.

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En cuanto a la víctima mortal, quien fue ejecutado de múltiples disparos, este fue identificado por la Policía Judicial como un hombre apellidado Aguirre, de 30 años.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja el OIJ, el ataque ocurrió cuando Aguirre viajaba en su motocicleta por la mencionada localidad guanacasteca.

El crimen ocurrió en Santo Domingo de Sámara. Foto Archivo.

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“Preliminarmente se maneja que el ofendido viajaba en una motocicleta cuando, aparentemente, fue interceptado por dos sujetos que viajaban en otra motocicleta, quienes le habrían disparado en múltiples ocasiones”, indicó el OIJ.

Según los investigadores que atendieron el caso, Aguirre falleció de forma inmediata en el lugar del ataque, a consecuencia de múltiples disparos que recibió en espalda, brazos y pecho. En cuanto a los sicarios, estos lograron darse a la fuga.

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De momento, las autoridades no han determinado qué habría motivado este homicidio, pero por como se dieron los hechos no se descarta que pueda obedecer a un ajuste de cuentas.