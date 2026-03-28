Sucesos

Peón agrícola muere en violento accidente de tránsito en Los Chiles

El hombre falleció de forma inmediata en el lugar del accidente

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Por Adrián Galeano Calvo

Las carreteras de nuestro país siguen convirtiéndose en escenario de tragedias; una de las más recientes ocurrió la noche del viernes en Los Chiles, donde un peón agrícola falleció en un violento accidente de tránsito.

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El mortal hecho ocurrió sobre la ruta 35, en una recta entre Pavón y el centro de esa comunidad fronteriza.

De forma preliminar, trascendió que la víctima de ese hecho fue un peón agrícola apellidado Ramírez, de 35 años, quien viajaba en su motocicleta al momento del accidente.

El mortal accidente ocurrió la noche de este viernes. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

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Según la versión preliminar que manejan las autoridades, por razones que no son claras Ramírez habría perdido el control de su moto, lo que provocó que chocara de frente contra un camión que viajaba en el carril contrario.

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Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre la colisión, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena, ya no había nada que hacer por Ramírez, quien falleció de forma inmediata debido a las múltiples lesiones que sufrió.

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Fallecido motociclista Los Chiles
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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