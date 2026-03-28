Peón agrícola muere en violento accidente de tránsito en Los Chiles

Las carreteras de nuestro país siguen convirtiéndose en escenario de tragedias; una de las más recientes ocurrió la noche del viernes en Los Chiles, donde un peón agrícola falleció en un violento accidente de tránsito.

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El mortal hecho ocurrió sobre la ruta 35, en una recta entre Pavón y el centro de esa comunidad fronteriza.

De forma preliminar, trascendió que la víctima de ese hecho fue un peón agrícola apellidado Ramírez, de 35 años, quien viajaba en su motocicleta al momento del accidente.

El mortal accidente ocurrió la noche de este viernes. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

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Según la versión preliminar que manejan las autoridades, por razones que no son claras Ramírez habría perdido el control de su moto, lo que provocó que chocara de frente contra un camión que viajaba en el carril contrario.

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Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre la colisión, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena, ya no había nada que hacer por Ramírez, quien falleció de forma inmediata debido a las múltiples lesiones que sufrió.