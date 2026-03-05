Motociclista fallece tras chocar contra un poste la madrugada de este jueves en Sixaola

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un hombre la madrugada de este jueves 5 de marzo en Sixaola de Talamanca.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta pasadas las 5:30 a. m., por un incidente ocurrido en carretera.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se trató de la colisión de una motocicleta contra un poste.

LEA MÁS: El heroico sacrificio que marcó los últimos minutos de joven papá que murió ahogado en playa Jacó

Fatalidad ocurrió en Sixaola, Talamanca. Foto: Ilustrativa

Cuando los cruzrojistas llegaron al lugar, localizaron a un hombre de aproximadamente 29 años, quien presentaba múltiples golpes en las piernas.

Pese a los esfuerzos, los socorristas lo declararon sin vida en el sitio.

Por el momento, las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

LEA MÁS: Ministerio Público ordena investigar a influencer Mike Blanco tras denuncias que circularon en redes