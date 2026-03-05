Sucesos

Motociclista fallece tras chocar contra un poste la madrugada de este jueves en Sixaola

Fatalidad ocurrió en Sixaola, Talamanca

Por Alejandra Morales

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un hombre la madrugada de este jueves 5 de marzo en Sixaola de Talamanca.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta pasadas las 5:30 a. m., por un incidente ocurrido en carretera.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se trató de la colisión de una motocicleta contra un poste.

Fatalidad ocurrió en Sixaola, Talamanca. Foto: Ilustrativa

Cuando los cruzrojistas llegaron al lugar, localizaron a un hombre de aproximadamente 29 años, quien presentaba múltiples golpes en las piernas.

Pese a los esfuerzos, los socorristas lo declararon sin vida en el sitio.

Por el momento, las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

motociclista muere en choque contra poste en Sixaolaaccidente en Sixaola, Talamanca
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

