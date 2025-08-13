Motociclista muere en violento choque y su acompañante queda grave

Un violento accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la noche de este martes 12 de agosto.

La persona que viajaba de acompañante sobrevivió a los golpes, pero quedó en condición delicada, según informaron las autoridades.

Foto: Tomada de redes sociales

La Central de la Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta del accidente a las 6:46 p. m.

El fallecido no ha sido identificado oficialmente, al parecer se trataría de un muchacho entre los 21 años y 30 años.

Los hechos aún no están claros, pero al parecer se trató de un violento accidente entre un carro y dos motociclistas.

Este lamentable suceso ocurrió en Los Ángeles de Palmira, en Carillo, Guanacaste, a 300 metros de la iglesia católica de la localidad.

Varias personas trataron de auxiliar a las víctimas; sin embargo, no había nada que hacer por uno de ellos.

