Motociclista muere tras colisionar con camión en la ruta 32

El choque, ocurrido en la entrada a Rudín en Guácimo, dejó como saldo un motociclista fallecido

Por Silvia Coto

Un motociclista perdió la vida este martes en un choque en Guácimo sobre la Ruta 32.

Según información de la Cruz Roja, el accidente ocurrió en la entrada a Pueblo Rudín.

Un motociclista falleció al chocar contra un camión en la ruta 32 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por razones que se desconocen, la moto chocó contra un camión.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, localizaron a un hombre adulto tirado en la calle, pero ya se encontraba fallecido.

El impacto provocó el cierre parcial de la carretera y se han reportado muchas presas.

Las autoridades se mantienen en la zona para realizar el levantamiento del cuerpo.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

