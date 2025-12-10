Motociclista muere tras colisionar con camión en la ruta 32

Un motociclista perdió la vida este martes en un choque en Guácimo sobre la Ruta 32.

Según información de la Cruz Roja, el accidente ocurrió en la entrada a Pueblo Rudín.

Un motociclista falleció al chocar contra un camión en la ruta 32 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por razones que se desconocen, la moto chocó contra un camión.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, localizaron a un hombre adulto tirado en la calle, pero ya se encontraba fallecido.

LEA MÁS: Esta es la dolorosa información que acaba de revelar la Cruz Roja sobre bebé hallado muerto en camión de basura

El impacto provocó el cierre parcial de la carretera y se han reportado muchas presas.

LEA MÁS: Hombre que fue viral por aterrador video habría sido quien planeó el homicidio del subjefe del OIJ de Guápiles

Las autoridades se mantienen en la zona para realizar el levantamiento del cuerpo.