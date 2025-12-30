Sucesos

Motociclista oyó balacera por donde pasaba y la escena que se topó con un menor de edad es desgarradora

El OIJ aún no ha identificado al muchacho, pero indicaron que tendría entre 15 y 17 años

Por Adrián Galeano Calvo

Un motociclista se topó con una escena desgarradora la madrugada de este martes cuando pasaba por Alajuelita, pues en ese sitio encontró el cuerpo de un menor que fue asesinado cruelmente.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que los hechos ocurrieron pasadas las 2:30 a.m. en el sector de San Felipe de Alajuelita.

En cuanto al ahora fallecido, la Policía Judicial indicó que este aún no ha sido identificado, pero señalaron que se trataría de un muchacho que tendría entre 15 y 17 años.

La víctima mortal sería un muchacho de entre 15 y 17 años. Foto Archivo.

“Como a eso de las 2:30 a.m. se escucharon detonaciones de un arma de fuego y un sujeto que iba pasando por la zona en motocicleta observó el cuerpo del ahora fallecido en vía pública, por lo que da aviso al 9-1-1 y cuando llegan los paramédicos lo encuentran ya fallecido”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial señaló que de momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos, pues al momento de la balacera no había ninguna persona que pudiera observar lo sucedido.

muchacho asesinado Alajuelita
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

