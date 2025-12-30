Motociclista oyó balacera por donde pasaba y la escena que se topó con un menor de edad es desgarradora

Un motociclista se topó con una escena desgarradora la madrugada de este martes cuando pasaba por Alajuelita, pues en ese sitio encontró el cuerpo de un menor que fue asesinado cruelmente.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que los hechos ocurrieron pasadas las 2:30 a.m. en el sector de San Felipe de Alajuelita.

En cuanto al ahora fallecido, la Policía Judicial indicó que este aún no ha sido identificado, pero señalaron que se trataría de un muchacho que tendría entre 15 y 17 años.

La víctima mortal sería un muchacho de entre 15 y 17 años. Foto Archivo.

“Como a eso de las 2:30 a.m. se escucharon detonaciones de un arma de fuego y un sujeto que iba pasando por la zona en motocicleta observó el cuerpo del ahora fallecido en vía pública, por lo que da aviso al 9-1-1 y cuando llegan los paramédicos lo encuentran ya fallecido”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial señaló que de momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos, pues al momento de la balacera no había ninguna persona que pudiera observar lo sucedido.