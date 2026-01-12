Motociclista que supuestamente no llevaba casco sufrió dolorosa muerte en playas del Coco, Guanacaste

Un motociclista de apellido Legros, de 33 años, perdió la vida la madrugada de este lunes 12 de enero tras sufrir un accidente de tránsito, según confirmaron las autoridades.

La Cruz Roja atendió la emergencia a la 1:01 a. m.; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue declarado sin signos vitales en el lugar.

La víctima de apellido Legros no llevaba casco de seguridad, según el OIJ. Foto: Con fines ilustrativos

“Iba a bordo de una motocicleta cuando pierde el control de la misma y choca contra un cerco y un poste del tendido eléctrico, en apariencia no llevaba casco”, dijeron en el OIJ.

El caso quedó en manos de los agentes judiciales, quienes realizan la investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el hecho.

