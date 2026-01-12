Sucesos

Trágica muerte de mujer que viajaba como acompañante en motocicleta en Aserrí

La víctima de apellido Madrigal viajaba como acompañante cuando ocurrió el accidente

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una mujer de apellido Madrigal, de 41 años, perdió la vida la tarde de este domingo 11 de enero en un accidente de tránsito ocurrido en Aserrí, según confirmaron las autoridades judiciales.

Al OIJ le avisaron de la fatalidad cerca de las 5:30 p.m.

La mujer viajaba como acompañante en una motocicleta y, por razones que aún se investigan, fueron impactados por un vehículo.

LEA MÁS: Tragedia en Aserrí: choque entre moto y camión deja un fallecido y un herido crítico

Avanzada la tarde de este miércoles las unidades de transporte forense seguían en la finca Los Pintos, donde ocurrió el mayor homicidio múltiple desde 1986. Foto: Raúl Cascante.
La víctima de apellido Madrigal viajaba como acompañante cuando ocurrió el accidente. Foto: Archivo

Producto del fuerte choque, la mujer sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte. La escena fue atendida por cuerpos de emergencia y posteriormente quedó a cargo de los agentes judiciales.

LEA MÁS: OIJ da desgarradores detalles en caso de Quebrada Ganado: Asesinó a balazos a exsuegra y luego tomó una fatal decisión

El OIJ confirmó que por este caso mantienen una persona detenida, de apellido Bermúdez, mientras avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente.

LEA MÁS: Alarma en Heredia: hombre llega a delegación con una granada

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer de apellido Madrigalfallecida en Aserrí
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.