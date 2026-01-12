Trágica muerte de mujer que viajaba como acompañante en motocicleta en Aserrí

Una mujer de apellido Madrigal, de 41 años, perdió la vida la tarde de este domingo 11 de enero en un accidente de tránsito ocurrido en Aserrí, según confirmaron las autoridades judiciales.

Al OIJ le avisaron de la fatalidad cerca de las 5:30 p.m.

La mujer viajaba como acompañante en una motocicleta y, por razones que aún se investigan, fueron impactados por un vehículo.

La víctima de apellido Madrigal viajaba como acompañante cuando ocurrió el accidente. Foto: Archivo

Producto del fuerte choque, la mujer sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte. La escena fue atendida por cuerpos de emergencia y posteriormente quedó a cargo de los agentes judiciales.

El OIJ confirmó que por este caso mantienen una persona detenida, de apellido Bermúdez, mientras avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente.

