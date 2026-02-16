Sucesos

Muchacho cae de puente cerca del Museo de los Niños y luego es detenido por policías, este es el motivo

El joven fue detenido por oficiales de la Policía Municipal

Por Adrián Galeano Calvo

Un muchacho, de unos 25 años, cuya identidad no se dio a conocer, cayó desde un puente al cauce del río, pero eso no fue lo peor que le pasó, pues minutos después fue detenido por las autoridades, por un motivo muy válido.

La insólita situación ocurrió pasado el mediodía de este lunes en San José, específicamente en el puente que está ubicado en la entrada al Museo de los Niños, sobre el río Torres.

El hecho fue confirmado por el Cuerpo de Bomberos, cuyos paramédicos se encargaron de atender al joven tras la caída que sufrió.

“La Estación de Bomberos Metropolitana Norte atendió el rescate de un hombre que cayó del puente ubicado en la entrada al Museo de los Niños en San José.

“El sujeto de 25 años fue atendido por personal paramédico de Bomberos; la Policía Municipal de San José llegó al lugar y detuvo al hombre”, detalló Bomberos.

El joven fue detenido tras ser rescatado del río. Foto Bomberos.
El joven fue detenido tras ser rescatado del río. Foto Bomberos. (Bomberos/El joven fue detenido tras ser rescatado del río. Foto Bomberos.)

Deytel Beita, jefe de Operaciones de la Policía Municipal de San José, explicó que la detención del joven se dio debido a que este es sospechoso de atropellar a una persona minutos antes de caer del puente.

“Una unidad de la Policía Municipal se desplazaba por el sector del barrio Tournón cuando, en apariencia, un vehículo atropelló a una persona y varios transeúntes solicitaron ayuda, por lo que los oficiales intervinieron”.

Según Beita, el sospechoso se dio a la fuga en su vehículo, por lo que los oficiales le dieron seguimiento. Al parecer, el muchacho luego se bajó del carro para huir a pie.

“Se le dio seguimiento al sujeto y se le ubicó en las cercanías del Museo de Los Niños, en apariencia, bajo los efectos de alguna sustancia”, añadió Beita.

El joven fue detenido para ser investigado por lo sucedido, mientras que la persona atropellada, quien sería un vendedor de patí, fue atendida por personal paramédico, pues presentaba heridas de gravedad.

