Muchacho de 24 años habría desatado aterradora balacera contra casa de mujer en San Ramón

Por motivos que no están claros, un joven habría desatado una balacera contra la casa de una mujer, la cual de milagro no terminó cobrando ninguna vida.

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A raíz de esa situación, la Policía Judicial inició una investigación, que tuvo su punto más alto este jueves, cuando los investigadores lograron detener al sospechoso.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el sospechoso es un muchacho apellidado Quesada, de 24 años, quien fue detenido a las 6 a.m. de este jueves por medio de un allanamiento en Peñas Blancas de San Ramón.

El muchacho de 24 años fue detenido en Peñas Blancas de San Ramón. Foto OIJ. (OIJ/El muchacho de 24 años fue detenido en Peñas Blancas de San Ramón. Foto OIJ.)

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Los hechos con los que se vincula al joven, quien es investigado por el presunto delito de accionamiento de arma, habrían ocurrido el pasado 6 de mayo en esa misma localidad.

“Según la versión preliminar que se maneja, este sujeto se habría desplazado en una motocicleta hasta la vivienda de una mujer y, en apariencia, realizó varias detonaciones contra la casa y un vehículo que se encontraba en las afueras”, detalló el OIJ.

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El muchacho fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se abra una causa en su contra.

De momento, se desconoce el motivo detrás de ese ataque.