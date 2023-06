Muchacho que intentaron matar al quemarlo vivo sueña con volver a trabajar

Un milagro andante es Genaro Antonio Vega Pérez, a quien intentaron matar prendiéndole fuego.

A Anthony, como le llaman de cariño, le provocaron dolorosas heridas consecuencia del fuego, estuvo en coma, le amputaron la pierna izquierda porque el fuego le destruyó los huesos y las quemaduras en el cuello le provocaron la pérdida de su voz; sin embargo, el coraje de este valiente es más fuerte y pese a todo pronóstico venció a la muerte.

La cédula de Anthony dice que tiene 36 años, pero él considera que volvió a nacer hace dos años.

Una segunda vida la cual ha sido dolorosa y cuesta arriba, pero su fe sigue intacta, sueña con volver a trabajar y seguir siendo el soporte para sus papás, unos adultos mayores de 76 años y 70 años.

“Siempre puse adelante a mis padres antes que mi necesidades, cuando desperté del coma lloré y sufrí porque pensaba ‘¿cómo van a hacer mis padres, qué voy hacer yo sino puedo trabajar?’ Ellos han sufrido todo este proceso y económicamente también hemos sufrido porque tenemos muchas carencias en la casa de mis padres al no conseguir trabajo”, señaló.

Genaro Antonio Vega Pérez sueña con tener trabajo y volver a ser independiente para ayudar a sus papás. Foto: Genaro para La Teja

Anthony fue golpeado y quemado la noche del 21 de enero del 2022, cuando regresaba de su trabajo como salonero en un restaurante llamado Perlas en Santa Cruz, Guanacaste.

“Siempre salía del trabajo entre las 11:30 de la noche y la medianoche, debía caminar tres kilómetros para llegar a la casa, solo recuerdo que en el camino me golpearon por detrás, me llevaron a un hotel de la zona donde me siguieron haciendo daño y luego me dejaron tirado en una calle donde me quemaron”, expresó el sobreviviente.

Anthony fue hallado cerca de las 3 a.m. del 22 de enero del 2022, al parecer, un Policía que insistió en ir apagar las llamas que se veían en medio de la oscuridad fue él que le salvó la vida.

“El informe policial dice que me encontraron entre las tres de la mañana y 3:30 a.m. no supe quién fue ese policía, me encantaría saber quién es para poder agradecerle, porque fue mi ángel, sino hubiese sido por él y Dios no estaría aquí.

“Sé que estaba quemándome, no gritaba, tenía los ojos cerrados y sentí que algo me alumbró y fue cuando levanté mi mano, recuerdo que le decía: ‘no me dejes morir’ y el Policía me respondía: ‘mi chiquito no se preocupe, todo va a estar bien, ya lo vamos a ayudar’, yo me estaba muriendo en ese momento, esto lo sé porque el OIJ me explicó mucho después”, manifestó el sobreviviente.

Anthony fue llevado al hospital de Nicoya y debido a la gravedad lo enviaron de inmediato en un vuelo ambulancia a la Unidad de Quemados del hospital San Juan de Dios, donde estuvo en coma inducido por dos meses.

“Me tuvieron en coma porque mis órganos estaban deshidratados, mis quemaduras eran de tercer grado y los huesos iban expuestos, todo el cuello y la espalda iban quemados.

“Cuando me despertaron fue para decirme que me iban a amputar la pierna izquierda porque el hueso se quemó y no lo pudieron salvar”, recordó el sobreviviente.

Genaro Antonio Vega Pérez es un milagro con todas las quemaduras que soportó. Foto: Genaro para La Teja

Volver a ser independiente

El proceso de recuperación fue muy largo, porque la piel estaba en carne viva.

Este valiente hombre en vez de quejarse lucha por volver a recuperar su independencia, aceptó que su vida cambió y agradece a los ángeles que le siguen ayudando.

“Tuve un giro de 180 grados, yo era una persona trabajadora, siempre buscaba que hacer para ayudar a mis padres, no he podido encontrar trabajo porque la gente no ven mis capacidades, sino que ven una discapacidad, pero Dios me ha dado mucha fortaleza para superar mentalmente todo lo que me ha pasado”, manifestó.

Los despiadados de este vil hecho siguen libres y se trataría de un ataque de odio por la preferencia sexual de Anthony, al parecer, serían nicaragüenses y huyeron hacia el vecino país del norte.

“Dios me ha dado las fuerzas para perdonar a las personas que me hicieron esto, ellos no eran de mi círculo social, yo necesitaba sanar mi corazón, para poder seguir adelante, solo espero que en algún momento haya justicia”, expresó el joven.

Los hombres de la foto son los sospechosos de quemar vivo a Genaro Antonio Vega Pérez en Santa Cruz, Guanacaste. Foto: OIJ

Afirmó que estando internado los dueños del restaurante para el que trabajaba vendieron y nunca se hicieron responsables aplicando las pólizas porque el ataque ocurrió minutos después de haber salido del trabajo y aplicaba la Póliza de Riesgos del Trabajo, incluso con la venta hasta le quitaron el seguro social.