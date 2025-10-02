Sucesos

Mujer es sospechosa del asesinato de la persona que más debía amar en este mundo

El Ministerio Público dio a conocer lo que sucederá con la mujer sospechosa

Por Adrián Galeano Calvo
La mujer pasará tres meses en prisión preventiva. (shutterstock)

Una mujer, apellidada Jiménez Castillo, fue enviada a la cárcel como sospechosa de acabar con la vida de la persona que más debía amar en este mundo.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que Jiménez es investigada por el presunto delito de homicidio calificado en perjuicio de su propio hijo, de un año.

A raíz de este caso, el Juzgado Penal de Coto Brus ordenó que la mujer cumpla tres meses de prisión preventiva mientras es investigada por este caso. Dicha medida fue ordenada por el juzgado la tarde del miércoles.

“De acuerdo con la investigación, el niño de un año fue trasladado desde San Vito de Coto Brus al Hospital Nacional de Niños, donde falleció. Durante la atención médica, el equipo especialista observó que las lesiones que presentaba la víctima podrían ser compatibles con el Síndrome del Niño Agredido, por lo que alertaron a las autoridades y luego estas procedieron con la detención de la imputada”.

Ahora el caso se mantiene en investigación, dentro del expediente 25-000040-2073-PE.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

