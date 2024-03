Mujer perdona a hombre condenado por participar en crimen en el que quemaron a su hermano

Juan Carlos Jiménez era padre de un niño de 12 años. Foto tomada de Facebook.

Sin rencor y con un corazón tranquilo, así es como vive Heidy Azofeifa Arguedas, pese al dolor de haber perdido a su amado hermano, Juan Carlos Jiménez Arguedas, de 30 años, de una forma muy cruel.

Heidy le contó a La Teja que ella siente esa paz debido a que perdonó de corazón al hombre que fue condenado por participar en el homicidio de su hermano, quien fue asesinado y cuyo cuerpo apareció calcinado dentro de un carro quemado en Liberia, Guanacaste.

“Esa rabia realmente se ha convertido en lástima, en ver cómo una persona tan joven, con tanto por delante y que es profesional, por pura ambición destruyó y causó mucho dolor, no solo a mi familia, sino que también en la de él”, dijo Azofeifa.

El hombre que recibió su perdón es un sujeto apellidado Varela Arrieta, quien el pasado 23 de febrero fue condenado a 50 años de cárcel por los delitos de homicidio, daños, tentativa de homicidio, robo agravado y privación de libertad.

Cayeron en una trampa

Según el Ministerio Público, Varela, junto con otras seis personas, quienes hasta el momento no han sido identificados, idearon un plan que consistía en sustraer monedas virtuales conocidas como bitcoins a otras personas interesadas en venderlas.

El 12 de noviembre del 2021, Juan Carlos fue hasta Las Delicias de San Jorge, en Bagaces de Guanacaste, lugar donde ocurrió el crimen, como chofer de un conocido, quien le había pedido que lo acompañara porque deseaba participar en el mencionado negocio de los bitcoins.

Una vez en el sitio, Juan Carlos y su conocido, así como otros afectados que participaban de la reunión, fueron encañonadas por Varela y los otros sujetos, para obligarlos a que les transfirieran las monedas virtuales.

El cuerpo de Juan Carlos Jiménez fue quemado junto a un carro en Bagaces. Foto: Cortesía.

La situación se salió de control y la mayoría de las víctimas, incluido el conocido de Juan Carlos, lograron huir, pero Jiménez no contó con la misma suerte, pues fue asesinado y su cuerpo fue quemado dentro de un carro. Incluso fue necesaria una prueba de ADN para confirmar su identidad.

“Gracias a Dios dos años después se logró obtener justicia”. — Heidy Azofeifa, hermana de Juan Carlos.

Perdonado

Desde que inició el juicio por el homicidio de Juan Carlos, el pasado 8 de enero, su hermana estuvo presente en cada día que se llevó a cabo el debate, incluso tuvo la oportunidad de dar unas palabras en la recta final, momento en el que aprovechó para perdonar a Varela.

“No me alegro de la suerte de él y se lo dije el día que me dieron la palabra, le dije: ‘Fabián, Dios te bendiga, yo no estuve ahí, pero usted sí y sabe lo que pasó’. Yo lo perdoné, pero pedí que se hiciera justicia por lo que le hicieron a mi hermano”, dijo Azofeifa.

Heidy contó que tras la atroz muerte de Juan Carlos, ella le hizo una promesa a su hermano, asegurándole que no descansaría hasta que se hiciera justicia por lo que le habían hecho.

Juan Carlos Jiménez envió esta foto en la que se ve que seguía a varios carros. Foto Heidy Azofeifa.

“Yo sé que nada nos va a devolver a mi hermano, pero siento satisfacción al ver que por lo menos acá en la tierra se ha podido hacer justicia y esto es gracias a Dios, porque respondió todas nuestras oraciones”, destacó.

Azofeifa dijo que la sentencia contra Varela también le trajo un poco de paz a su mamá, que es una de las que más ha sufrido por la ausencia de su amado hijo.

“El Señor nos ha ayudado mucho en esto, a tener paz y calma, obvio que siempre persiste el dolor, sobre todo cuando nos reunimos en familia, es algo inevitable, pero Dios ha ido sanando esa rabia tan grande que sentíamos contra esa persona”, aseguró Azofeifa.

Heidy finalizó diciendo que quería darle un agradecimiento a todas las personas que apoyaron a su familia en este difícil proceso, pero especialmente a los fiscales Elvis López, Carolina Rojas y al agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Alexis Villalobos.