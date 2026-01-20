Mujer queda en condición delicada tras balazo en una pierna

Un hecho violento se registró la noche de este lunes 19 de enero en San Rafael de Heredia, donde una mujer adulta resultó herida por arma de fuego.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 10:55 p. m. y al llegar al sitio atendió a la víctima, quien presentaba una herida de bala en una pierna. Debido a la gravedad de la lesión, fue llevada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

LEA MÁS: OIJ allana casa y cabañas por caso de hermanos asesinados y enterrados cerca de río

Ataque armado ocurrió la noche de este lunes en San Rafael de Heredia. Foto: Archivo (Reiner Montero/Cortesía)

LEA MÁS: Mujer muere atropellada cerca del peaje de ruta 27 en Escazú

Por el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión, tampoco hay personas detenidas.

En lo que llevamos de este 2016 han asesinado a tres mujeres.