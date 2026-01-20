Sucesos

Mujer queda en condición delicada tras balazo en una pierna

Ataque armado ocurrió la noche de este lunes en San Rafael de Heredia

Por Alejandra Morales

Un hecho violento se registró la noche de este lunes 19 de enero en San Rafael de Heredia, donde una mujer adulta resultó herida por arma de fuego.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 10:55 p. m. y al llegar al sitio atendió a la víctima, quien presentaba una herida de bala en una pierna. Debido a la gravedad de la lesión, fue llevada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Ataque armado ocurrió la noche de este lunes en San Rafael de Heredia. Foto: Archivo (Reiner Montero/Cortesía)

Por el momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión, tampoco hay personas detenidas.

En lo que llevamos de este 2016 han asesinado a tres mujeres.

