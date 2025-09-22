Sucesos

Mujer sufrió grave accidente, se fue sola para la casa y Cruz Roja tuvo que llegar en su ayuda

La mujer decidió irse a su casa tras el accidente en lugar de esperar la ayuda de los cuerpos de emergencia

Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La mujer fue llevada en condición crítica a un centro médico. Foto: Imagen con fines ilustrativos / Cruz Roja

Una mujer sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el que resultó gravemente herida, pero en lugar de esperar a los cuerpos de emergencia, decidió irse para su casa.

Esa decisión casi le cuesta la vida, pues cuando se encontraba en su hogar sufrió una complicada situación y finalmente tuvo que ser socorrida por la Cruz Roja.

Asi lo dio a conocer la Benemérita, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 11:36 p.m. de este domingo en la comunidad de Veracruz, en Pital de San Carlos.

De acuerdo con la Cruz Roja, la mujer sufrió un accidente de tránsito cuando viajaba en una motocicleta, en el cual sufrió un trauma en su pecho.

“La mujer sufrió un trauma en el tórax y se va así para la casa, en la casa se desmaya y se traslada en condición crítica al Hospital de San Carlos”, señaló la Cruz Roja.

Las autoridades aún no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el accidente que le causó la lesión a la mujer.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

