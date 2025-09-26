Niña sufre graves quemaduras al caerle aceite hirviendo encima

La niña fue llevada de emergencia al hospital de Quepos. Imagen con fines ilustrativos/ Cruz Roja

Una niña tuvo que ser llevada de emergencia a un centro médico tras haber sufrido graves quemaduras, la cuales habrían sido provocadas por aceite hirviendo.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que el lamentable hecho ocurrió a eso de las 6:50 p.m. de este jueves en Finca La Llorona, en Quepos de Puntarenas.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una menor de edad que sufrió graves quemaduras por un aparente accidente, por lo que de inmediato despacharon personal en una ambulancia básica.

“Se trata de una menor de edad, que sufrió quemaduras con aceite en extremidades superiores e inferiores”, detalló la Cruz Roja.

Los paramédicos atendieron a la niña, pero debido a la gravedad de sus quemaduras tuvieron que trasladarla en condición crítica al Hospital Max Terán.

