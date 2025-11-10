Sucesos

Niño de 2 años muere en violento choque de carros en Aguas Zarcas de San Carlos

La tragedia en la que murió el niño de 2 años ocurrió la mañana de este lunes 10 de noviembre

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un niño de 2 años perdió la vida al sufrir fuertes golpes en un choque de dos carros en Aguas Zarcas de San Carlos.

La Cruz Roja confirmó que los alertaron de la tragedia a las 6:50 a. m. de este lunes 10 de noviembre.

“Al llegar al lugar, nuestros equipos atendieron a un menor de dos años, quien fue valorado sin signos vitales”, señalaron en la central de la Benemérita.

LEA MÁS: Niño de 10 años se encuentra muy grave al caer a un río y golpearse contra piedra

Los cuerpos de rescate advirtieron sobre las complejas condiciones del sitio donde ocurrieron los hechos y las dificultades para llegar hasta donde los desaparecidos.
La tragedia ocurrió la mañana de este lunes 10 de noviembre. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía/Cruz Roja)

LEA MÁS: La desgarradora forma en que hija de mamá asesinada en su casa con balazos y bomba molotov se enteró de su muerte

LEA MÁS: Mamá tiene ocho años sufriendo por desaparición de hijo que habría sido víctima de un aterrador crimen

Gabriel Quirós, coordinador operativo regional de la Cruz Roja en la zona norte del país, señaló que enviaron dos ambulancias para la atención de esta emergencia.

“Abordamos a cuatro pacientes, tres adultos que no requieren el traslado a un centro médico y un menor de dos años lamentablemente sin signos vitales en la escena”, señaló Quirós.

Niño de 2 años muere en choque, Aguas Zarcas

La escena se encuentra actualmente bajo la atención de las autoridades correspondientes.

Hasta este martes 4 de noviembre se contabilizaban 464 personas fallecidas en accidentes en carretera, cifra que lamentablemente va en aumento, las autoridades temen que incremente con la llegada de las vacaciones de fin de año.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
niño de 2 años muere en choqueAguas Zarcas
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.