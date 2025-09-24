Sucesos

Niños de escuela en Heredia sufren intoxicación por aplicación de herbicida en un tomatal

Los cuerpos de emergencia informaron que están atendiendo a 17 niños afectados

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Unidades extintoras de Bomberos y la de Materiales Peligrosos se desplazaron al sitio para analizar el derrame de diésel. Foto: Bomberos.
La situación tiene lugar en una escuela en San Isidro de Heredia. Foto Archivo. (Bomberos/Bomberos)

Personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos tuvieron que hacerse presentes a una escuela en Heredia debido a la intoxicación de varios niños.

LEA MÁS: Hospital publica sentido mensaje por conductor de ambulancias que murió en horrible accidente

Así lo informó la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos, la cual indicó que la situación ocurrió la tarde de este miércoles en la escuela Santa Cecilia, en San Isidro de Heredia.

De acuerdo con las autoridades, se trata de una aparente intoxicación, en el cual varios niños resultaron afectados por la aplicación de un herbicida en un tomatal, el cual se ubica atrás del centro educativo.

LEA MÁS: Decomisan videos en caso contra ministro de Comunicación, Arnold Zamora, confirma el OIJ

“Tenemos 17 menores afectados los cuales están siendo atendidos por personal de Cruz Roja”, informó Bomberos.

LEA MÁS: Ya se sabe quiénes son las víctimas de violento ataque a balazos en Alajuela

Los hechos ocurrieron hace pocos minutos, por lo que la situación aún está siendo atendida por los cuerpos de emergencia, los cuales no han indicado si algún niño ha sido llevado a un centro médico.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
niño intoxicados HerediaEscolares intoxicados Heredia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.