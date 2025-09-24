Niños de escuela en Heredia sufren intoxicación por aplicación de herbicida en un tomatal

La situación tiene lugar en una escuela en San Isidro de Heredia. Foto Archivo. (Bomberos/Bomberos)

Personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos tuvieron que hacerse presentes a una escuela en Heredia debido a la intoxicación de varios niños.

Así lo informó la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos, la cual indicó que la situación ocurrió la tarde de este miércoles en la escuela Santa Cecilia, en San Isidro de Heredia.

De acuerdo con las autoridades, se trata de una aparente intoxicación, en el cual varios niños resultaron afectados por la aplicación de un herbicida en un tomatal, el cual se ubica atrás del centro educativo.

“Tenemos 17 menores afectados los cuales están siendo atendidos por personal de Cruz Roja”, informó Bomberos.

Los hechos ocurrieron hace pocos minutos, por lo que la situación aún está siendo atendida por los cuerpos de emergencia, los cuales no han indicado si algún niño ha sido llevado a un centro médico.