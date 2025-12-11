No guarde el suéter ni la sombrilla: el empuje frío #5 seguirá con lloviznas y fuertes vientos

El empuje frío #5 mantendrá las condiciones inestables durante este jueves, con lloviznas intermitentes, ráfagas fuertes y un ambiente más fresco de lo habitual en gran parte del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

“Este sistema incrementará la presión atmosférica al norte de la cuenca del mar Caribe y la intensidad de los vientos alisios”, señalaron en el IMN.

Estas condiciones podrían continuar hasta el próximo domingo 14 de diciembre.

Efectos del empuje frío #5 seguirán varios días más. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Estas condiciones incrementarán la cobertura nubosa y la probabilidad de lluvias para el Caribe y la zona rorte. Mientras que en el Pacífico disminuirá la posibilidad de lluvias.

La temperatura mínima en el Valle Central y la zona norte llegó a los 12 grados, en el Pacífico central y sur en 14 grados, el Caribe a 15 grados, y el Pacífico Norte a 19 grados.

Entre el jueves y el domingo, se presentarán vientos alisios acelerados con ráfagas entre 40 y 65 km/h en las partes bajas del Valle Central y del Pacífico Norte, y entre 70 y 95 km/h en la cordillera del Pacífico Norte, cerros de la cordillera Central y demás sectores montañosos del país.