OIJ confirma que adolescente desaparecido desde hace cuatro días apareció en buen estado

Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, regresó junto con su familia luego de estar cuatro días desaparecido.

El OIJ confirmó que lo encontraron este sábado 22 de noviembre y se encuentra en buen estado de salud; los demás detalles se los reservaron.

Las autoridades recibieron una denuncia en la que pedían ayuda para encontrarlo, pues la última vez que lo habían visto fue el martes 18 de noviembre anterior. El OIJ recibió la denuncia al día siguiente.

Nicolás podrá pasar su cumpleaños número 17 este lunes 24 de noviembre junto con sus seres queridos. Él es oriundo de Pérez Zeledón y es hijo de papás extranjeros.

Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, fue visto por última vez el martes 18 de noviembre del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

