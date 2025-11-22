Sucesos

OIJ confirma que adolescente desaparecido desde hace cuatro días apareció en buen estado

Nicolás Zion Krutof Vottorell está junto con su familia que lo buscaba

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, regresó junto con su familia luego de estar cuatro días desaparecido.

El OIJ confirmó que lo encontraron este sábado 22 de noviembre y se encuentra en buen estado de salud; los demás detalles se los reservaron.

Las autoridades recibieron una denuncia en la que pedían ayuda para encontrarlo, pues la última vez que lo habían visto fue el martes 18 de noviembre anterior. El OIJ recibió la denuncia al día siguiente.

Nicolás podrá pasar su cumpleaños número 17 este lunes 24 de noviembre junto con sus seres queridos. Él es oriundo de Pérez Zeledón y es hijo de papás extranjeros.

LEA MÁS: Identifican a muchacha de 18 años que murió atropellada por un carro en Pérez Zeledón

Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, fue visto por última vez el martes 18 de noviembre del 2025. Foto: OIJ
Nicolás Zion Krutof Vottorell, de 16 años, fue visto por última vez el martes 18 de noviembre del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

LEA MÁS: Don Toño no pudo celebrar su cumpleaños, pero ese mismo día sus seres queridos reciben esperanzadora noticia

LEA MÁS: Mujer habría financiado a prestamistas gota a gota que aterrorizaban a clientes con fotos de personas decapitadas

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Nicolás Zion Krutof VottorellOsa
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.