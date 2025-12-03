Sucesos

OIJ desmantela banda familiar que habría estafado a más de 30 personas en todo el país

La organización es investigada por hacerse pasar por funcionarios públicos para engañar a sus víctimas

Por Silvia Coto

Los agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la delegación regional de Pérez Zeledón, realizan este miércoles siete allanamientos en Coto Brus, para detener a varios sospechosos de conformar una supuesta estructura criminal dedicada a cometer estafas en diferentes puntos del país.

El operativo comenzó a las 6 a.m. en la zona sur del país.

Según informó el OIJ, la banda está integrada por una familia y, mediante llamadas telefónicas, los sospechosos al parecer se hacían pasar por funcionarios de instituciones públicas como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hospitales o centros educativos.

Mediante engaños, las víctimas eran persuadidas para realizar depósitos bancarios, supuestamente para cubrir costos de transporte, entrega de mercadería o distintos pagos institucionales.

La investigación permitió identificar a las personas involucradas a ellos y se les vincula con al menos 30 causas penales en distintas delegaciones del país. El perjuicio económico supera los siete millones de colones, cifra que podría aumentar conforme avancen las denuncias.

Los allanamientos se realizan en coordinación con la Fiscalía Especializada de Fraudes de San José. Además de las detenciones, las autoridades buscan decomisar evidencia clave.

*Noticia en desarrollo

