OIJ detiene a directora de centro educativo por supuesta compra de “puños de Hulk” y crema para el cabello

La directora de un centro educativo en Guanacaste fue detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) porque, en apariencia, habría comprado varios artículos, entre los que llaman la atención unos “guantes de Hulk” para niños y una crema para cabello.

La captura de la mujer se dio debido a que, según la Policía Judicial, habría hecho esas compras con dos tarjetas bancarias que habría sustraído.

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Según el OIJ, se trata de una mujer apellidada Ampíe, de 46 años, quien fue detenida la mañana de este martes por medio de un allanamiento realizado en el barrio Moracia, en Liberia.

Una fuente judicial le informó a La Teja que la sospechosa trabajaba como directora de un centro educativo, pero no se indicó en cuál.

Estos fueron los objetos que le decomisaron a la sospechosa. (OIJ/Estos fueron los objetos que le decomisaron a la sospechosa,)

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En cuanto a los hecho por los que fue detenida, el OIJ indicó que estos habrían ocurrido recientemente.

“Según el reporte preliminar, en apariencia, la imputada le habría sustraído dos tarjetas bancarias a la víctima y, al parecer, realizó varias compras y retiros de dinero en efectivo sin el consentimiento de la víctima”, señaló la Policía Judicial.

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El OIJ informó que durante el allanamiento se decomisaron evidencia de relevancia para la investigación, entre las que destacan los guantes de juguete y la crema para cabello.