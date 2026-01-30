OIJ detiene a extranjero sospechoso de violento homicidio a plena luz del día en el centro de San José

En el centro de San José y a plena luz del día fue como agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un extranjero sospechoso de un violento crimen ocurrido pocas horas antes en la capital.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que el sospechoso es un nicaragüense apellidado García, de 25 años, quien fue capturado por los investigadores a eso de las 10:15 a.m. de este viernes.

El extranjero es vinculado con el homicidio de un hombre que sucedió pasada la 1 a.m. de este viernes en las inmediaciones de avenida 8, en San José.

En cuanto a la víctima mortal, las autoridades indicaron que hasta este momento no ha sido identificada, pues, en apariencia, no contaba con ningún documento de identidad.

Sobre los hechos, la única información que maneja la Policía Judicial señala que el ahora fallecido, en apariencia, se habría visto involucrado en un pleito.

Un hombre de apellido García fue detenido como sospechoso de asesinar a un hombre en el centro de San José. (OIJ/Cortesía)

“Según la información preliminar, al parecer, se dio una riña en la que este hombre, supuestamente, fue atacado con un arma de fuego, resultando fallecido en vía pública”, detalló el OIJ.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que en la zona donde ocurrió el crimen es muy común que se presenten incidentes con armas de fuego.

“En esta zona de la capital, en los últimos años, se han dado bastantes eventos en los que han salido a relucir armas de fuego, incluso con resultado de personas fallecidas; esto porque es una zona donde se dan robos, asaltos y algunas veces los autores de estos hechos usan armas de fuego”, detalló.

De momento, la investigación del OIJ está enfocada en esclarecer qué fue lo que motivó la riña entre ambos hombres.