Sucesos

OIJ detiene a hombre sospechoso de haber usado nube en internet para un perverso fin

El OIJ inició la investigación contra el sospechoso desde enero del 2024

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Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de usar una nube en internet para un perverso fin.

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La Policía Judicial indicó que se trata de un hombre apellidado Fonseca, de 37 años, quien es investigado por el presunto delito de tenencia y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil.

El sujeto fue capturado este miércoles por medio de un allanamiento a su casa en Filadelfia, Guanacaste, el cual fue ejecutado por agentes de la Sección Especializada Contra el Cibercrimen.

El sospechoso fue detenido en Filadelfia, Guanacaste. Foto OIJ.
El sospechoso fue detenido en Filadelfia, Guanacaste. Foto OIJ. (OIJ/El sospechoso fue detenido en Filadelfia, Guanacaste. Foto OIJ.)

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“La investigación por este caso inició en enero del 2024, cuando se recibió el reporte de que, aparentemente, el sospechoso almacenaba a través de una nube en internet material con contenido de abuso sexual infantil”, señaló el OIJ.

Tras recibir la información, los agentes realizaron varias diligencias que les permitieron identificar a Fonseca como sospechoso del mencionado delito.

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Además de detener al sujeto, los investigadores decomisaron dos celulares, los cuales serán revisados.

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OIJ detenido Guanacaste
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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