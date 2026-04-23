OIJ detiene a hombre sospechoso de haber usado nube en internet para un perverso fin

Un hombre fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de usar una nube en internet para un perverso fin.

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La Policía Judicial indicó que se trata de un hombre apellidado Fonseca, de 37 años, quien es investigado por el presunto delito de tenencia y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil.

El sujeto fue capturado este miércoles por medio de un allanamiento a su casa en Filadelfia, Guanacaste, el cual fue ejecutado por agentes de la Sección Especializada Contra el Cibercrimen.

El sospechoso fue detenido en Filadelfia, Guanacaste. Foto OIJ. (OIJ/El sospechoso fue detenido en Filadelfia, Guanacaste. Foto OIJ.)

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“La investigación por este caso inició en enero del 2024, cuando se recibió el reporte de que, aparentemente, el sospechoso almacenaba a través de una nube en internet material con contenido de abuso sexual infantil”, señaló el OIJ.

Tras recibir la información, los agentes realizaron varias diligencias que les permitieron identificar a Fonseca como sospechoso del mencionado delito.

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Además de detener al sujeto, los investigadores decomisaron dos celulares, los cuales serán revisados.