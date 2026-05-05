OIJ detiene en un operativo a dos hombres y una mujer sospechosos de violento homicidio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un operativo en tres puntos de San José para detener a dos hombres y una mujer sospechosos de participar en un violento homicidio.

De acuerdo con la Policía Judicial, las detenciones se llevaron a cabo la mañana de este martes por medio de acciones policiales realizadas en Alajuelita, Calle Fallas y barrio González Lahmann.

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En cuanto a los sospechosos, se trata de dos hombres apellidados Solera, de 28 años, y Morales, de 22; mientras que la mujer es de apellido Barrios, de 27 años.

A estos se suma un tercer hombre apellidado Sequeira, de 20 años, quien fue detenido en un centro penal en el que se encuentra encarcelado.

Estas cuatro personas están vinculadas con el violento homicidio de un hombre de apellido García, de 28 años, ocurrido el 23 de enero del 2025 en Concepción Abajo de Alajuelita, en calle Barranco.

Dos hombres y una mujer fueron detenidos como sospechosos de participar en el homicidio. (OIJ/Dos hombres y una mujer fueron detenidos como sospechosos de participar en el homicidio.)

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“Al parecer, ese día el ofendido se encontraba en vía pública cuando pasaron dos sujetos en una motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones, quedando sin vida en el lugar”, indicó el OIJ.

Por ese mismo caso, el 31 del 2025, la Policía Judicial detuvo a otros tres sospechosos de estar ligados con el crimen.

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Se trata de tres sujetos apellidados Aguilar, de 23 años; Logo, de 24; y Hernández, de 22 años.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cuál sería el papel de cada uno de los sospechosos, ni el móvil detrás del crimen.