OIJ detuvo a joven en centro de rehabilitación por grave delito que habría cometido

Las personas que se encontraban en un centro de rehabilitación en Heredia fueron sorprendidas por la llegada de varios agentes del OIJ, quienes tenían en la mira a un joven que se encontraba en ese sitio.

La intervención de los agentes judiciales no tenía nada que ver con ese centro; estos iban por un muchacho apellidado Rojas, de 24 años, pues este figura como sospechoso de participar en un indignante hecho.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Policía Judicial, la cual indicó que el joven figura como sospechoso de un delito de robo agravado.

Los dos hombres son vinculados con un violento asalto. (OIJ/vLos dos hombres son vinculados con un violento asalto.)

Como parte de la investigación, además de capturar a Rojas, la mañana de este miércoles los investigadores también detuvieron a un hombre apellidado Moreira, 32 años, quien también habría participado en los hechos. Este sujeto fue detenido en el Invu Las Cañas, Alajuela.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, los hechos por los que ambos sujetos fueron detenidos ocurrieron en esa misma localidad alajuelense el pasado 16 de octubre.

“La investigación se inició producto de que, supuestamente, ese mismo día se habría dado un robo agravado, en el cual el ofendido recibió varios golpes por parte de los supuestos sospechosos, quienes le habrían robado el celular.

El OIJ decomisó evidencias de importancia para el caso. (OIJ/vLos dos hombres son vinculados con un violento asalto.)

“La víctima interpuso la denuncia, por lo que los agentes comenzaron las diligencias e identificaron a las personas sospechosas”, informó el OIJ.

Como parte de la investigación, los agentes allanaron este miércoles una casa en el Invu Las Cañas, donde decomisaron evidencias de importancia para el caso, como vestimentas que los sospechosos habrían usado el día de los hechos.