OIJ encontró de la peor forma a hombre que huyó hacia la montaña tras ser golpeado y baleado en Limón

El caso de un hombre que buscó refugio en una zona montañosa tras haber sido atacado a golpes y balazos terminó de la peor forma posible.

Esto debido a que, un día después de ese ataque, su cuerpo fue encontrado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes lo estaban buscando.

LEA MÁS: Sospechoso fue enviado a prisión por emboscada que mató a dos jóvenes en San Ramón

Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual informó que el cuerpo del hombre fue hallado este viernes, pasado el mediodía, en el sector de Limón 2000, en Limón.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por las autoridades como de apellido Salguero, de 36 años.

El cuerpo de Salgado fue encontrado por el OIJ un día después del ataque. Foto Archivo.

LEA MÁS: Hombre es asesinado a balazos frente a casa en La Cruz de Guanacaste

De acuerdo con la versión preliminar que maneja la Policía Judicial, los hechos que terminaron con el homicidio de este hombre iniciaron el pasado jueves 28 de mayo en esa localidad caribeña.

“Este hombre fue encontrado por agentes del OIJ que se encontraban realizando la búsqueda del mismo, luego de que el día 28 recibieron el reporte de un incidente donde indicaban que, aparentemente, a este hombre lo habían agredido a golpes y le habían disparado en Limón 2000 y que este habría huido hacia una zona montañosa”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: Amiga de familia asesinada por error revive dolor por cambio de situación en el caso

Según los investigadores que atendieron el caso, Salgado falleció a consecuencia de varios disparos que recibió en el pecho y la espalda.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que habrían mediado en el ataque del que Salgado fue víctima.