OIJ revela nuevos detalles sobre triple homicidio de hombres maniatados que fueron lanzados a guindo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre el macabro triple homicidio ocurrido en San Mateo de Alajuela, en el cual tres hombres maniatados y con bolsas en sus cabezas fueron hallados en un guindo al lado de un carro volcado.

La Policía Judicial reveló que el terrible hallazgo se dio a eso de las 5:30 a.m. de este sábado, cuando el dueño de dicha propiedad dio aviso a la autoridad tras haber encontrado el carro accidentado y los tres cuerpos al lado de este.

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“Al realizar la revisión preliminar, los hombres se encontraban atados de pies y manos con gazas plásticas, alrededor de la cabeza tenían cinta plástica y también bolsas plásticas cubriéndoles la cabeza”, detalló el OIJ.

Las autoridades judiciales también mencionaron que uno de los ahora fallecidos habría sido identificado de forma preliminar.

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Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux. (cortesía/Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux.)

“De momento, los hombres están sin identificar, solo hay uno de ellos que, preliminarmente, se dice que podría ser de apellido Castro y de unos 46 años; sin embargo, los tres van a ser trasladados a la morgue para que se haga la identificación”, agregó el OIJ.

Pese a que en fotografías, que circulan en redes sociales, se observaban manchas de sangre en los cuerpos, la Policía Judicial indicó que por ahora se desconoce qué tipo de heridas presentaban.

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“Todavía no se puede indicar si presentaban algún tipo de herida de arma blanca o de fuego dado que los cuerpos se levantaron tal cual fueron encontrados para ser llevados a la morgue para que se realice la autopsia”.

En cuanto al carro que habría sido lanzado al guindo con los tres cuerpos, los cuales en apariencia iban en la cajuela, este fue remitido al complejo de ciencias forenses para que sea inspeccionado.