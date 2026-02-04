OIJ solicita ayuda para ubicar a adolescente desaparecida en Heredia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración para ubicar a la adolescente Xochilt Alejandra Chavarría Morales, de 14 años, quien fue reportada como desaparecida.

Según información suministrada por las autoridades judiciales, la menor fue vista por última vez el 3 de febrero de 2026 en Mercedes de Heredia. Su paradero se desconoce.

Xochilt Alejandra Chavarría Morales, de 14 años. Foto: OIJ (Cortesía/cortesía)

Los agentes del OIJ mantienen abierta la investigación con el fin de localizar a la adolescente y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a ubicar a la menor, se comunique de inmediato con el Centro de Información Confidencial del OIJ al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645.

El OIJ recordó que cualquier dato puede ser clave para dar con el paradero de la adolescente.