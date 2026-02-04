Sucesos

OIJ solicita ayuda para ubicar a adolescente desaparecida en Heredia

La menor de 14 años fue vista por última vez en Mercedes este 3 de febrero

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita colaboración para ubicar a la adolescente Xochilt Alejandra Chavarría Morales, de 14 años, quien fue reportada como desaparecida.

Según información suministrada por las autoridades judiciales, la menor fue vista por última vez el 3 de febrero de 2026 en Mercedes de Heredia. Su paradero se desconoce.

XOCHILT ALEJANDRA CHAVARRÍA MORALES
Xochilt Alejandra Chavarría Morales, de 14 años. Foto: OIJ (Cortesía/cortesía)

Los agentes del OIJ mantienen abierta la investigación con el fin de localizar a la adolescente y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

LEA MÁS: Una muchacha de 18 años está en condición crítica tras ataque de perro en Atenas

Las autoridades hacen un llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a ubicar a la menor, se comunique de inmediato con el Centro de Información Confidencial del OIJ al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645.

LEA MÁS: Tragedia en Atenas: árbol cae sobre peatón y le provoca la muerte

El OIJ recordó que cualquier dato puede ser clave para dar con el paradero de la adolescente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Xochilt Alejandra Chavarríaoijmercedes de herediadesaparecida
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.