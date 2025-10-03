OIJ tiene un gran problema para identificar cuerpos del incendio en hotel Oriente en San José

El OIJ informó que las víctimas mortales son 4 hombres y una mujer. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aún no ha podido identificar plenamente a las cinco personas que fallecieron en el voraz incendio ocurrido este jueves en el hotel Oriente, en el centro de San José.

Así lo confirmó a La Teja por medio de su oficina de prensa, indicando que existe una circunstancia que ha complicado la identificación de los ahora fallecidos.

La Policía Judicial señaló que lo único que pueden informar de momento es que las víctimas son cuatro hombres y una mujer, cuyas identidades no se han confirmado, debido a que sus cuerpos se encontraban muy calcinados, situación que impide una identificación visual.

De acuerdo con el OIJ, pese a que desde este jueves se habla de las posibles identidades de las víctimas de este incendio, se tendrá que esperar hasta el resultado de las autopsias para determinar a ciencia cierta de quiénes se trata.

La alerta por el incendio se dio a las 2:33 de la madrugada del jueves, a 50 metros del Mercado Borbón. El hotel ocupaba el segundo y tercer piso de un edificio, en la primera planta hay varios locales comerciales que no sufrieron daños.

Según sobrevivientes, el incendio habría iniciado en la habitación 51. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Don Héctor Chaves, director de Bomberos, aseguró que la alerta del incendio fue tardía, desconocen las razones, ya que cuando ellos llegaron, el fuego se encontraba demasiado avanzado.

Según la primera información dada a Bomberos, la administradora del hotel reportó que había 21 personas, por lo que primero encontraron a cuatro víctimas, y luego encontraron el quinto cuerpo debajo de varios escombros del techo, que colapsó por completo.

Hasta este momento, las autoridades no han determinado cómo se originó el incendio, sin embargo, sobrevivientes señalaron que este inició en la habitación 51, donde una persona a la que nunca habían visto, al parecer, estuvo quemando algo.