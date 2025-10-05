Onda tropical #35 traerá aguaceros y tormentas a Costa Rica

La humedad desde el océano Pacífico hacia Costa Rica reforzará las lluvias esta semana, según el IMN. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La onda tropical #35 y la Zona de Convergencia Intertropical es la responsable de los cielos nublados y los aguaceros en la gran parte del territorio costarricense.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicaron que el aumento en el flujo de humedad desde el océano Pacífico hacia Costa Rica, ascenderá de forma paulatina y causará aguaceros para la semana que comienza.

LEA MÁS: Dolor en San Ramón: deslizamiento por fuertes lluvias cobra la vida de una niña y dos adultos

Creando un ambiente lluvioso y de reforzamiento de los aguaceros durante las tardes en el Valle Central y alrededores; así como en las noches hacia las costas, especialmente las del Pacífico.

Además, la Zona de Convergencia Intertropical aunada al paso de la Onda Tropical #35 durante el domingo y lunes mantendrá las condiciones propicias para precipitaciones fuertes en el Pacífico en general, la Zona Norte, el Valle Central y sector montañoso del Caribe.

LEA MÁS: Paso por Cambronero permanecerá cerrado por, aproximadamente, un mes debido a colapso de carretera

Piden no bajar la guardia, la noche de este sábado se registró una tragedia en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela donde un deslizamiento sepultó una casa y consecuencia de esta fatalidad murió una menor y dos adultos; otras tres personas lograron sobrevivir.

LEA MÁS: Corriente arrastra vehículo en Puntarenas: Cruz Roja rescata a pareja