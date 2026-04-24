Ovsicori está de luto por muerte de una querida compañera

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) está de luto por la triste muerte de una de sus más queridas compañeras.

Se trata de Floribeth Vega Solano, conocida de cariño como Betica, quien falleció a consecuencia de una enfermedad con la que estaba luchando. Su fallecimiento fue dado a conocer por el Ovsicori este jueves a través de las redes sociales de la institución.

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“Con todo pesar compartimos con ustedes que la persona responsable de esta página y quien con sus acciones la llevó a este nivel, viajó hoy a un estado de paz absoluta. La recordaremos sonriente como siempre lo fue. Te amamos Floribeth (Betica) Vega Solano”.

Betica trabajaba en el área de sismología, pero también era la encargada de manejar las redes sociales del Ovsicori, por lo que muchos de los videos e imágenes que se publicaban casi a diario eran hechos por ella.

Floribeth Vega tenía más de 30 años de formar parte del Ovsicori. (Ovsicori/Floribeth Vega tenía más de 30 años de formar parte del Ovsicori.)

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“Tu energía, tu fuerza, tu simpatía y tu compañía nos hacían más fácil la lectura hasta de los sismogramas más complejos. Tu risa y tu forma de ser permearon nuestro instituto por más de 30 años. Hoy te damos el hasta pronto. Sabemos que nos acompañarás desde otro horizonte, uno donde no hay más temblores, donde todo es paz.

“Nunca saldrás de nuestros corazones ni de nuestros recuerdos. No perderemos jamás esa sonrisa y esas carcajadas que nos regalaste. Hasta pronto, Floribeth. Te recordamos como una mujer ejemplar, luchadora y apasionada por la vida y por todo lo que la rodeaba”, publicó el Ovsicori.

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Esteban Chaves, director de Ovsicori, informó que la vela de Floribeth se realizará este jueves 23 de abril, a partir de las 8:00 p.m., en la Capilla del Campo Santo La Piedad, en Heredia.